الفريق أول شنقريحة يُستقبل من قبل وزير الجيوش الفرنسية

استقبل، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، من قبل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، أستقبل اليوم 24 جانفي 2023 الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل السيد سيباستيان لوكورنيه وزير الجيوش الفرنسية بمقر الوزارة، أين قدمت له تشكيلات من مختلف القوات الفرنسية التشريفات العسكرية".

إثر ذلك-- يضيف البيان-- " كان للسيد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اجتماع موسع مع وزير الجيوش الفرنسية بحضور الفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية"، وتطرقت المباحثات – مثلما أوضح المصدر -- " إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني ليتكلل الاجتماع بالتوقيع على ورقة طريق مشتركة".

وخلص البيان "في الختام وقع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي لوزارة الجيوش الفرنسية".