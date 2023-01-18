لقاء تقييمي للجمعيات الثّقافية المستفيدة من الدّعم

تُنظم وزارة الثقافة والفنون يوم الخميس لقاءً تقييميًا للجمعيات الثّقافية والفنية المُستفيدة من الدّعم المادي والمُرافقة في إنجاز المشاريع، وذلكبدايةً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بقصر الثقافة مفدي زكرياء

و جاء في بيان للوزارة انه ''في إطار إستراتيجية الدولة لدعم ومرافقة الجمعيات ذات الطابع الوطني والمحلي الحاملة لمشاريع ثقافية وفنية، تُنظم وزارة الثقافة والفنون تَحت إشراف الدكتورة "صُورية مُولوجي"، لقاءً تقييميًا للجمعيات الثّقافية والفنية المُستفيدة من الدّعم المادي والمُرافقة في إنجاز المشاريع، وهذا تشجيعًا وتقديرًا لمختلف مبادراتها الهادفة والقيمة، التي صنعت مشاهد ثقافية وفنية في مختلف مناطق الوطن''.

كما سيعرف اللقاء -حسب البيان- توقيع إتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وهذا تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عَبد المجيد تَبون الذي دعا مختلف مؤسسات الدولة إلى التّعاون وإيجاد صيغة تحاورية مع المرصد.