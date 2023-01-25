كنفدرالية الصناعيين تقدم مقترحا هاما لدعم اليد العاملة في الجنوب

تنقلت الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين في اليوم الثاني من زيارتها الميدانية إلى ولاية تندوف، لمستثمرات فلاحية ومزارع حيث أوصت بضرورة توفير الدعم الكامل لفلاحي الولاية.

وقال زياني، خلال زيارته لمستثمرة فلاحية على هامش الملتقى الوطني للابل المقام بدار الثقافة عبد الحميد مهري بولاية تندوف تحت شعار"الإبل ثروة وتراث" من 24 إلى 27 جانفي الجاري، بأنّ "استراتيجية الكنفدرالية تقوم أساسا على تواجد مستثمرات فلاحية ونشاطات زراعية ناجحة في كل منطقة من مناطق الوطن"، وأوضح أنّ "كل ولاية يمكن أن تضمن الاكتفاء الذاتي المحلي، قبل الحديث عن الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني"، مضيفا أن "المصاريف التي يتم انفاقها على نقل السلع والبضائع بين ولاية وأخرى يمكن استثمارها في دعم المشاريع الفلاحية في كل ولاية".

أما الثروات الباطنة، فقال زياني إنه "يجب تركها للأجيال اللاحقة خاصة وأنّ "الجزائر تمتلك اليوم كما هائلا من الثروات، من أرض وأشعة شمسية".

ومن بين توصيات الكنفدرالية التي سيتم تقديمها إلى الحكومة مستقبلا، كشف زياني عن إمكانية "منح دعم للمواطنين الذين يتنقلون للعيش في الجنوب، من أجل توفير اليود العاملة، وهو المشكل الذي يتكرر منذ سنوات".

وفي ذات السياق قال مدير الإنتاج وضبط الفروع الحيوانية، على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية محمد كريم عوفي، الذي تنقل رفقة الكنفدرالية في زيارتها الميدانية إلى تندوف، بأن "المعاهد التي تتواجد تحت وصاية الوزارة، تدرج تكوينا لكي نضمن من خلالها يدا عاملة مؤهلة حسب الاختصاصات المتواجدة المنطقة من تربية ابل أو خضروات أو غيرها".

وفي هذا الصدد قال مدير المصالح الفلاحية لولاية تندوف توفيق بن ثابت، بأنه في ذات الإطار "سيتم التوصل مع مدير التكوين المهني من أجل خلق فروع في تلك الاختصاصات لتستفيد منها المنطقة".

كما وقف زياني، خلال الزيارة على مستثمرة فلاحية لزعاف، المختصة في زراعة شجرة الأرقان، حيث قال إنه "لا بد من دعم المستثمرات الفلاحية الخاصة بكل منطقة، خاصة وأن شجرة الأرقان لديها أهمية كبيرة، ويمكن أن تكون ثروة مستقبلية هائلة".

كما زار زياني والوفد المرافق له مزرعة لتربية النعام، حيث أوصى بضرورة "دعم جميع الشعب الفلاحية خاصة تلك المنسية على غرار النعام والابل والماعز، والتي يمكن أن تضمن موردا غذائيا يخفف من العجز في اللحوم والحليب ويقلص من فاتورة الاستيراد الضخمة".