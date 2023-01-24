أمطار وثلوج وموجة برد على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة يتخللها في بعض الأحيان نشاط رعدي وتساقط الثلوج على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة يتخللها في بعض الأحيان نشاط رعدي ستتساقط طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من يوم غد الخميس على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، المدية، مستغانم، غليزان، وهران، عين تيموشنت، تلمسان ومعسكر.

وأضاف نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا. من جهة أخرى سيتواصل تساقط الثلوج طوال نهار اليوم حتى الساعة التاسعة ليلا على مرتفعات وجبال ولايات جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيزي وزو، بجاية، بومرداس، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيمسيلت وقسنطينة.

كما حذرت الأرصاد الجوية من موجة برد قارس تسود طوال نهار اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الخميس ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، بشار، النعامة، سعيدة، تيارت.