الثلوج تقطع هذه الطرق

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في تحديث له عبر تطبيق "طريقي" ، إى وجود محاور من الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد.

وأفاد نفس المصدر إن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، وبالتحديد على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما أغلق الثلوج الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو وبالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن.

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. وفي ولاية البويرة أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة و إفرحونن بولاية تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلديةل.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف بولاية تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة في بلدية الأسنام. أما بولاية سكيكدة فقد أغلق تراكم الثلوج الطرق الولائية رقم 07 الرابط بين بلديتي عين قشرة وبني زيد، ورقم 132 الرابط بين بلديتي واد الزهور وأخنق مايون، ورقم 39 الرابط بين بلديتي عين قشرة وبني زيد. وأغلقت الثلوج بولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى قرية تاخليصت بلدية شلاطة.

والطريق الولائي رقم 22 على مستوى منطقة أغبالة بلدية سمعون. وفي ولاية عين الدفلى أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلديتي بلعاس و بطحية ، والطريق الولائي رقم 25 الرابط بين بلديتي الحسنية و بطحية .