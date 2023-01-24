رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس دولة الإمارات العربية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، رسالة خطية لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتصل بالعلاقات الأخوية والتواصل الدائم بين قائدي البلدين، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان: "وجه اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتصل بالعلاقات الأخوية والتواصل الدائم بين قائدي البلدين وتكريسا لإرادتهما المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية-الإماراتية ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية".

وأضاف البيان: "وقد قام بتسليم الرسالة السفير صالح بوشة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله أمس بأبو ظبي من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".