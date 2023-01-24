لعمامرة يتحادث مع ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة هاتفيا أمس الثلاثاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيب بوريل بمبادرة من هذا الأخير، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن "المحادثات تمحورت حول آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل إرساء علاقات متوازنة وتعود بالفائدة على الطرفين". وأضاف البيان أن المسؤولين "تطرقا بالمناسبة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي سيما أوضاع الأزمة في منطقة الساحل-الصحراوي وكذا في الشرق الأوسط.