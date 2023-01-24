الشان: وفاة نائب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

توفي بوهران أباب آمغار ديينغ، نائب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بينما كان يؤدي مهمته رفقة وفد منتخب "المرابطين"، المشارك في بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر.

ويُشهد للفقيد بالالتزام والانضباط في العمل، وبصدقه وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخلاقه وحسن علاقته مع الناس، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الموريتاني للعبة على الفايسبوك.

وتقدمت لجنة تنظيم " الشان"، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إثر المصاب الجلل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المنتخب الموريتاني، حجز مقعدا في الدور ربع نهائي من منافسة" الشان" عقب فوزه على نظيره المالي.