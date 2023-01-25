توقيف داعمين للإرهاب وحجز كميات كبيرة من المخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 18 إلى 24 جانفي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (11) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (48) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (08) قناطير و(33) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت (350) غرام من مادة الكوكايين و(716914) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (184) شخصا وضبطت (20) مركبة و(150) مولدا كهربائيا و(78) مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن، و(10) أطنان من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (15) شخص وضبط (06) بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(166,35) طن وكذا (18,15) قنطار من مادة التبغ و(17377) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في سياق آخر، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (35156) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست وجانت، فيما تم توقيف (235) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.