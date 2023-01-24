مرسيليا يبعد لاعب " الخضر" عن نانت

كشفت تقارير فرنسية مختلفة، أن عملية انتقال الدولي الجزائري آندي ديلور إلى نادي نانت قد تفشل واللاعب يبتعد شيئا فشيئا عن الانضمام إلى الفريق.

وأوضح موقع " فوت 77"، بأن نادي كان سيمنح الضوء الأخضر لآندي ديلور من أجل المغادرة في حال وجود بديل له .

وأردفت المصادر ذاتها، أن نيس كان ينتظر الفصل في صفقة الدولي النيجيري موافي لاعب لوريون، لكن نادي أولمبيك مرسيليا دخل على الخط بقوة وقدم عرضا مغريا قيمته 30 ميلون يورو وهو أكثر مقارنة بما قدمه نيس.

يذكر أن ديلور لم يتدرب مع نيس منذ مدة، خاصة وأنه يصّر على مغادرته خلل فترة الميركاتو الشتوي التي تنتظر في الـ 31 من جانفي الجاري.