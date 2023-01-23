ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفع سعر برميل النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط آمال بتزايد الطلب وجاء ذلك وسط تفاؤل بتعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وتوقعات بأن المنتجين الرئيسين سيحافظون على سياسة الإنتاج الحالية، مما عوض مخاوف الركود العالمي.

وبحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.27 بالمائة، إلى 86.36 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس أيضا بنسبة 0.22 بالمائة، إلى 80.31 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على تراجع بأكثر من 2 بالمائة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.