باثيلي يشيد بجهود الجزائر لتسوية النزاع في ليبيا

أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تسوية النزاع في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المسار الذي يسمح بتحقيق الاستقرار في هذا البلد.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أكد باثيلي بالقول "لطالما التزمت الجزائر من أجل وضع حد للأزمة في ليبيا، واليوم جئت لمعرفة آرائها واقتراحاتها بخصوص الطريقة التي تمكننا من تكثيف الجهود مع الأمم المتحدة وفاعلين دوليين آخرين".

كما أعرب المبعوث الأممي عن شكره "للحكومة والشعب الجزائري نظير الجهود المبذولة بتفان من أجل وضع حد للازمة الليبية".

وأشار ذات المسؤول إلى أن الأزمة في ليبيا لم تعرف أي تطور ملحوظ، مشددا على ضرورة التزام كل الأطراف المعنية، بدءا بليبيا لوضع حد لهذه الأزمة".

كما دعا باثيلي الفاعلين الدوليين إلى "التكلم بصوت واحد" و "دعم المسار الذي يفضي إلى استقرار ليبيا" حتى يتمكن هذا البلد المغاربي من "الحصول على مؤسسات شرعية من خلال مسار ديمقراطي".