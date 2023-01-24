بن ناصر يوجه رسالة إلى جماهير " الروسونيري"

تجرّع نادي ميلان، هزيمة قاسية عقب خسارته أمام لازيو برباعية كاملة دون رّد، وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبيكو، في إطار لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي الكالتشيو".

وبعث الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر برسالة إلى جماهير "لروسونيري"، جاء فيها:" من الصعب تقبل الفشل ولكن الأمل يسود دائما، اطمئنوا لن نستسلم وسنعمل على فهم أخطائنا ونقدم لكم ما تستحقون".

وختم:" شكرا لدعمكم الدائم، الذي هو أكثر معنى في هذه الأوقات الصعبة".

يذكر أن بن ناصر، سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ساسولو، يوم الأحد المقبل، بمنافسات الجولة الـ 20 من" الكالتشيو"، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.