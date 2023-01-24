بوداوي يواصل المشوار مع نيس وهذا ما قاله

أعلن نادي نيس الفرنسي، تمديد الدولي الجزائري هشام بوداوي لعقده مع الفريق إلى غاية 2027.

وقال بوداوي عقب مواصلة للمشوار مع نيس: " في البداية، كان كل شيء جديدًا بالنسبة لي، كنت أتحدث الفرنسية قليلا جدا، لقد وصلت إلى مكان يجب أن أثبت فيه نفسي".

وأضاف:" لقد تعلمت الكثير وتغير تفكيري، لقد اكتسبت الثقة واليوم أشعر بأنني لاعب مهم، أشعر بضغط إيجابي وأحب ذلك، يجعلني زملائي في الفريق والطاقم الفني أشعر بذلك بالرغبة الكبيرة في تقديم المزيد".

وختم:" أشعر أنني في المنزل، لدي معالمي وهناك كل شيء لمواصلة التقدم، أتعايش جيدًا مع المشجعين الذين وقفوا ورائي منذ وصول هذا لأنني أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب.. أنا لا أغش".

من جهته ثمن المدير الرياضي لنيس خطوة بوداوي وقال في هذا الصدد:" غالبًا ما نتحدث عن هوية اللعبة التي نريد أن نطبعها على نيس على السنوات القادمة، هشام يجّسد هذه الهوية تماما. إنه لاعب كامل للغاية، لديه ذكاء تكتيكي رائع".