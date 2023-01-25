باتنة: استرجاع 19 قطعة نقدية رومانية

تمكنت فرقتا حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني باتنة والدرك الوطني لقصر بلزمة من استرجاع 19 قطعة أثرية رومانية، وإحباط عملية المتاجرة بهذه الآثار.

واستناداً إلى بيان المجموعة الإقليمية للدرك، تمّ تجسيد هذه العملية التي تدخل في إطار حماية الموروث الثقافي أثناء تنفيذ مداهمة على مستوى الطريق الوطني رقم 77 وبالضبط بمشتة مهراس ببلدية قصر بلزمة.

ومكّن توقيف مركبة كانت قادمة من بلدية أولاد سلام يقودها شخص في الـ 41 من العمر من العثور على ثلاث قطع نقدية أثرية وذلك بعد مراقبة وثائقها وإخضاعها للتفتيش الأمني الدقيق ليتم اقتياد المعني لمقر الفرقة المحلية لمواصلة التحقيق وفق ذات الوثيقة. وحسب ذات البيان فإنه بعد تفتيش منزل المشتبه فيه، مواصلة للتحقيق تم العثور على 15 قطعة نقدية أثرية أخرى بالإضافة إلى مهراس صغير الحجم حيث تبين بعد إجراء الخبرة أن هذه القطع المسترجعة تعود للحقبة الرومانية.

وأكّد المصدر ذاته أنّ التحقيق في القضية مازال متواصلا من طرف الفرقة المحلية للدرك الوطني بقصر بلزمة وفرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة.