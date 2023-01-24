البياسجي يستهدف موهبة فرانكو جزائرية

كشفت اليوم الأربعاء، العديد من التقارير الفرنسية أن موهبة فرانكو جزائرية على رادار نادي باريس سان جيرمان.

موقع شبكة " أر أم أسي"، أوضح أن " البياسجي" يريد ضم لاعب منتخب الآمال لفرنسا، ريان شرﭬـي لاعب أولمبيك ليون، خلال فترة الميركاتو الشتوي، وذلك لتعويض رحيل بابلو سارابيا نحو ويلفرهامبتون الإنجليزي.

ذات المصدر أوضح أن " لوال" لا يعارض فكرة رحيل اللاعب الذي يبدو أنه لم يقنع المدرب لوران بلان وقبله البرتغالي بيتر بواش. يذكر أن ريان شرﭬـي، الذي يعد ما بين أفضل المواهب الصاعدة في فرنسا لم يفصل بعد في أمر تمثيله للجزائر أم فرنسا.