ألمانيا تسلم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وروسيا تندد

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا لتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف ضرورية لهزيمة الجيش الروسي. وقال المستشار أولاف شولتس في بيان "يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي".

وأضاف أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة وأن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش لديها. ونددت روسيا بـ "قرار خطير للغاية"

وقالت سفارتها في برلين إن موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا قرار خطير للغاية ويدفع بالصراع إلى مستوى آخر. من جهتها رحّبت الرئاسة الأوكرانية بقرار ألمانيا واعتبرته "خطوة أولى"، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الاسلحة لصدّ الجيش الروسي.