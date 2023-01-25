حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء بسيدي بلعباس

أحكمت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية قبضتها على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء مقدرة بأكثر 838 كغ في أعقاب إخضاع شاحنة غير مهيأة لنقل هذا النوع من المواد الاستهلاكية إلى عملية تفتيش دقيقة على مستوى إحدى الطرقات الرئيسية لعاصمة الولاية.

وكان الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس قد أقر بعدم صلاحية 138 كغ من أحشاء الدجاج واللحوم البيضاء المحجوزة للاستهلاك البشري بعد إخضاعها إلى المعاينة المخبرية "ما عجل باتخاذ قرار إتلافها" ، فيما تقرر تحويل 7 قناطير كاملة من اللحوم البيضاء صوب "مركز النعمة" لذوي الاحتياجات الخاصة "بعد أن أثبتت نتائج التحاليل صلاحية اللحوم البيضاء للاستهلاك البشري" حسب ما أكدته مصادر عليمة.

يذكر أن العملية تمت بعد لفت انتباه أفراد الشرطة شاحنة تفتقر وفقا لتقديرات العين المجردة لظروف الحفظ والنظافة لأدنى الشروط الكفيلة بنقل المواد الاستهلاكية الأمر الذي عجل باتخاذ قرار توقيفها وحجز ما تنقله من مواد قبل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.