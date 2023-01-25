ورقلة: تلاميذ بدون نقل مدرسي لثلاث أسابيع

اشتكى أولياء تلاميذ ثانوية بوعامر بولاية ورقلة، من انعدام النقل المدرسي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اضطر التلاميذ ذكور وإناث للمشي سيرا على الأقدم باتجاه ثانوية بامنديل في مشاهد أثارت امتعاض مواطني المنطقة ذاتها.

وطالب أولياء تلاميذ حي بوعامر، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لاحتواء المشكل المطروح منددين بما سموه التقصير الحاصل في توفير النقل المدرسي لأبنائهم للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال مشتكون أنه من غير المعقول أن يتوجه التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مشيا على الأقدام باتجاه الثانوية التي يدرسون بها، داعين السلطات إلى تحمل مسؤوليتها إزاء هذا المشكل.