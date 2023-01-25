الطارف: فساد في صفقات الجزائر البيضاء

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان في الطارف متعاملين اثنين في مشاريع الجزائر البيضاء ومعهم رئيس حظيرة نفس البلدية الحبس المؤقت على خلفية تبديد 70 مليار سنتيم من أموال صفقات مشاريع الجزائر البيضاء خلال العهدة الانتخابية البلدية قبل السابقة.

وحسب حيثيات القصة فإن التحقيقات متواصلة مع 12 شخصا من موظفي البلدية ومنتخبيها في تلك الفترة خاصة أنه اكتشفت نسخ مزورة من الخاتم الرسمي للبلدية في الإجراءات الإدارية والتقنية لتنفيذ المشاريع بمحررات مزورة.

والقضية أجرتها لجنة وزارية نزلت إلى عين المكان حيث ظل الملف أكثر من 5 سنوات طي التستر عليه.