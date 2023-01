Le Trésor Public réclame des indemnités énormes

Le Trésor public a réclamé, aujourd'hui, à la fin du procès du frère de l'ancien président Said Bouteflika et d'un nombre d'hommes d'affaires dont Tahkout et Haddad, d'énormes indemnités.

Le parquet a, également, requis une peine de 15 ans de prison à l'encontre du conseiller et frère de l'ancien président et 18 ans de prison à l'encontre d'Ali Haddad et Mahieddine Tahkout.

La même peine a été requise à l'encontre des frères Kouninel et 12 ans de prison à l'encontre de l'homme d'affaires Mohamed Bairi.

le représentant du trésor public a aussi revendiqué des indemnités allant jusqu'à 500 mille milliards de centimes à l'encontre de tous les accusés.