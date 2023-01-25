غليزان: مروجو السموم في قبضة الأمن

برمجت مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان، عملية شرطة مشتركة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني استهدفت النقاط السوداء، والأماكن المشبوهة، حيث سخرت الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق المستمر مع النيابة المحلية، تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم متورطين في قضايا حيازة المخدرات، والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

وبعد تفتيش مساكنهم تم العثور على 125 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وكمية من الكيف المعالج، ومبلغ مالي مقدر بــ25500دج من عائدات البيع.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.