البليدة: حاملو الدكتوراه والماجستير يطالبون بـ"التوظيف المباشر"

طالب الإتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان بـ"خطة عملية حقيقية، تضمن لهم تجسيد مطلبهم حول التوظيف المباشر"، خاصة لنهاية عملية الإحصاء الوطنية، المنجزة في هذه الأيام، و لدحض ودفع كل الكلام المشاع، عبر قنوات وجهات نشرت الحيرة والشك بين قاعدتهم الواسعة.

المنسق الوطني مراجد بادي أوضح لـ"الخبر"، أنهم يطمحون هذه المرة، في أن تكون الأمور أكثر وضوحا وعملية، و أنهم و أمام حجم ما اعتبروه التشكيك ونشر الإشاعات من هنا وهناك، و التضارب في المعلومات لخلق البلبلة والحيرة في أوساطهم، لنوايا و دوافع مشبوهة و مشكوكة، هم يريدون بعد لقائهم الهام مع وزير التعليم العالي شخصيا منذ أيام، و مع نهاية عملية الإحصاء لحاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير، التي بادرت إليها مصالح الوزارة الوصية، الاتفاق على خطة، لطمأنتهم من جهة وتحقيق حلمهم في " التوظيف المباشر" ، عبر المؤسسات الجامعية و لواحقها المرفقية المخبرية البحثية، و التي سبق وأن اطلعوا الوزير باقتراحهم ورغبتهم.