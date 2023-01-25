إدانة أرزقي براقي بـ10 سنوات حبسا

أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

وأدين في هذه القضية بنفس العقوبة أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

للإشارة، توبع الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والمتهمين معه، وهم إطارات سابقين بذات الوكالة، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.