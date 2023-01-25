جيجل :إصابة 12 شخصا بجروح في حادث اصطدام حافلة بسيارة

أصيب زوال اليوم 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالطريق الوطني 77 على مستوى منطقة الدردار بضواحي بلدية تاكسنة "14 كيلومتر جنوبي مدينة جيجل.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة إلا عشر دقائق، حيث اصطدمت حافلة لنقل المسافرين، بسيارة سياحية في

منحدر بالطريق المذكور.

وأضاف نفس المصدر بأن من بين الضحايا ستة أطفال في العقد الأول من عمرهم وامرأة تبلغ من العمر 50 سنة، حيث تدخلت إسعافات الوحدة

الثانوية بتاكسنة مدعومة بالوحدة الرئيسية، تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي بعاصمة الولاية.