غليزان: حجز مواد تبغية دون رخصة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الولجة في غليزان من توقيف مركبة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 14 وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة، وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تم العثور على كمية من المواد التبغية متمثلة في علب السجائر ومادة الشمة كان ينقلها صاحبها دون رخصة.

وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات، وبواسطة الإذن بالتفتيش،وتمديد الاختصاص،تم التنقل إلى المحل التجاري لبيع المواد التبغية لبلديات عمي موسى، واد ارهيو وجديوية حيث تم حجز كمية معتبرة من السجائر من مختلف العلامات ومادة الشمة دون حيازة الفواتير تتمثل في 9160 علبة سجائر، 4220 كيس من مادة الشمة، وقدرت القيمة المالية للمحجوزات 2.480.000 دج.

ولا تزال الفرقة المعنية تواصل التحقيق في قضية انعدام فاتورة الشراء، مع تسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة بعمي موسى.