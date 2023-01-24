سوناطراك توقع اتفاقيتين لتمويل مشاريع بولايتين

وقع مجمع سوناطراك مؤخرا اتفاقيتين تنص على تمويل مشروع ربط بالكهرباء الريفية وتزويد بأطقم فردية من الطاقة الشمسية لصالح بلديات تابعة لولايتي عين الدفلى وتيارت، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجمع.

وأوضح البيان أن "تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري الاجتماعي على مستوى ولايات عين الدفلى وتيارت يأتي في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للمجمع للمساهمة في تنمية المناطق المعزولة".

ففي ولاية عين الدفلى، وقعت سوناطراك، يوم 16 جانفي الجاري، بمقر الولاية، مع المجلس الشعبي لبلدية واد الجمعة على اتفاقية تمويل مشروع ربط بالكهرباء الريفية لفائدة 75 عائلة بقرية أولاد جعادنية، يضيف نفس المصدر.

وأما بولاية تيارت، تم الإمضاء على الاتفاقية الثانية يوم 19 جانفي الجاري مع بلدية نعيمة والتي تهدف إلى تزويد 22 عائلة بأطقم فردية من الطاقة الشمسية على مستوى منطقة الحرايقة النائية.

وذكر البيان بأن "مؤسسة سوناطراك في خدمة التنمية والمجتمع لأزيد من نصف قرن و تسعى إلى تنفيذ برنامجها للاستثمار الاجتماعي بكل مسؤولية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية للمناطق المعزولة بالموازاة مع جهود الدولة باعتبارها شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها بصمتها المتميزة".