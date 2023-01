Un nouvel Etat annonce la livraison de chars à l'Ukraine

Joe Biden annonce la livraison de trente et un chars d’assaut M1 Abrams à l’Ukraine

« J’annonce que nous allons envoyer 31 chars d’assaut M1 Abrams » à l’Ukraine, a déclaré le président américain mercredi en début de soirée, lors d’une brève allocution depuis la Maison Blanche.

Cette annonce constitue un tournant dans la position américaine : Washington s’était montré jusqu’ici réticent à envoyer ses blindés lourds à Kiev. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne a autorisé la livraison de chars Leopard à l’Ukraine et annoncé en fournir dans un premier temps quatorze du modèle 2A6, qui proviendront des stocks de la Bundeswehr.

La livraison de chars à l’Ukraine n’est pas une « menace offensive contre la Russie », a affirmé Joe Biden. Elle s’inscrit, selon ses dires, dans « l’engagement de pays à travers le monde, menés par les Etats-Unis, à aider l’Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale ».

Joe Biden s’est entretenu mercredi matin avec ses partenaires européens – les dirigeants allemand, français, italien et britannique – au sujet de l’aide à apporter à l’Ukraine, avait annoncé la présidence juste avant sa prise de la parole.