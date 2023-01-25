تصريحات أشبال بوقرة حول مواجهة كوت ديفوار

أدلى عدد من لاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بتصريحات خلال المنطقة المختلطة مع وسائل الإعلام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، قبل 48 ساعة من لقاء الجزائر-كوت ديفوار، المقرر يوم الجمعة، بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي (17:00 سا)، لحساب الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بالجزائر.

سفيان بايزيد: "دخلنا في المرحلة الأخيرة من تحضيراتنا لمواجهة لقاء كوت ديفوار. نحن واعون بالمهمة التي تنتظرنا. الضغط يرتفع مع اقتراب موعد المواجهة, لكن علينا تسيير مثل هذه المواعيد الحاسمة من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المربع الذهبي لهذه البطولة القارية. ركزنا خلال التدريبات تحت إشراف الطاقم الفني على العمل لتحسين الفعالية أمام المرمى. سوف نكون جاهزين بنسبة 100 بالمائة لهذه المقابلة الهامة. خضنا ثلاث مباريات بملعب نيلسون مانديلا ببراقي وهذا ما سمح لنا بالتعود على معالمه وهذا أمر إيجابي. أشكر الجمهور الجزائري على مساندتهم وأتمنى أن نواصل إسعادهم".

إسلام بكير: "الاستعدادات تجري على أحسن ما يرام تحسبا لطريقة لعب المنافس، الناخب الوطني أطلعنا على نقاط قوة و ضعف منتخب كوت ديفوار. حاليا نمتلك فكرة على الفريق الإيفواري الذي يمتلك تشكيلة جيدة عقب معاينته عبر الفيديو. الأكيد أن المقابلة لن تكون يسيرة حيث سنبذل قصارى جهدنا فوق أرضية الميدان في سبيل انتزاع التأهل. الدورة تقام في بلدنا وعلينا تشريف الراية الوطنية. المجموعة جاهزة من الناحية البدينة والمعنوية، علينا الحفاظ على ديناميكية الانتصارات وإسعاد أنصارنا الأوفياء".