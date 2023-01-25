تراكم الثلوج يؤدي إلى غلق هذه الطرقات

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل طرقات ومحاور مغلقة أمام السائقين وهذا بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج.

وأفاد مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، إلى أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، مغلق أيضا.

كما عرف الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي تراكم للثلوج وأدى إلى غلقه.

أما بالنسبة لولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام مغلق.

وفي ولاية سكيكدة، فقد تسببت الثلوج في غلق كل من الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولبلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة، وكذا الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

وأضاف ذات المصدر، أن الثلوج تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

وبولاية البليدة، فإن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة، مغلق بسبب تراكم الثلوج. وكذلك الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.