جولة جديدة من المشاورات الجزائرية الفرنسية

انعقدت الاربعاء بالجزائر العاصمة، الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية برئاسة عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ونظيرته آن ماري دي كوت، الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية.

وتأتي هذه الدورة في إطار تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي بينالبلدين، وفقا لإعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة وكذلك تكريسا لنتائج الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، المنعقدة في الجزائر العاصمة، يوم 9 أكتوبر 2022.

وجرت أعمال هذه الدورة في سياق يتميز بالتحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا في ماي المقبل.