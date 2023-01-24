وفد من رجال الأعمال الجزائريين في الكاميرون

وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والحرف الكاميرونية على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال جزائري –كاميروني، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للغرفة الجزائرية.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، يضيف البيان، من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني ونظيره الكاميروني، كريستوف ايكين، بحضور سفير الجزائر بدولة الكاميرون، بومدين ماحي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التوقيع يأتي تتويجا للزيارة التي نظمتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ضمت وفدا لرجال أعمال جزائريين، إلى دولة الكاميرون، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 جانفي الجاري.

وتابع بهذا الخصوص، إن تنظيم هذه الزيارة جاء من أجل تطوير التعاون الاقتصادي وترقية المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية وبحث فرص الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين ونظرائهم الكاميرونيين ومعرفة إمكانات السوق الإفريقية.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى مشاركة أزيد من 30 شركة عمومية وخاصة ناشطة في مختلف المجالات في هذه البعثة الاقتصادية، من بينها صناعة الأغذية والبناء والأشغال العمومية والصناعة الصيدلانية والأجهزة الكهرو-منزلية والإلكترونية وكذا الخشب.