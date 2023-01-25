البرلمان يطلق موقعا الكترونيا جديدا



أطلق البرلمان الجزائري،، موقعا إلكترونيا رسميا عنوانه https://17puic.dz/ خصص لتغطية أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ستنطلق أشغالها على مستوى اللجان يوم غد الخميس.

وحسب بيان للمجلس يحتوي الموقع على معلومات حول هذا الاتحاد البرلماني الذي يجمع دول العالم الإسلامي والأهداف المتوخاة من إنشائه، كما يحتوي على معلومات عن البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى جانب كل ما يتعلق بهذه الدورة من أخبار وصور وفيديوهات تنشر في حينها لإتاحة تغطية محينة ومستمرة لهذا الحدث الهام.