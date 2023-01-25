آفاق تعاون جديدة مع هذا البلد

التقى ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء بإقامة الدولة بالمركز الدولي للمؤتمرات، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر سيني عومارو.

وحسب بيان للمجلس فقد تبادل المسؤولان، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين وأكدا حرصهما على ترقيتها لا سيما على الصعيد البرلماني.

وفي هذا السياق اتفق بوغالي ونظيره النيجري على أهمية مد جسور التعاون البرلماني المتعدد الأطراف نحو آفاق جديدة خارج القارة لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية التي تتقاسم مع إفريقيا نفس التطلعات.

وبمناسبة احتضان الجزائر الدورة السابعة عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اضاف نفس المصدر، فقد أكد المسؤولان ثقتهما في نجاح هذه الدورة والخروج بقرارات وتوصيات تخدم تطلعات دول العالم الإسلامي وذلك بالنظر لتوفر كل العوامل المطلوبة.