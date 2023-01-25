الثلوج تعقد حركة المرور عبر اربع نقاط بقالمة



تعرف أربع نقاط متفرقة عبر طرقات ولاية ڨالمة،حالة سير معقدة ، محل تدخل من مصالح الأشغال العمومية والحماية المدنية ،خلال مقتبل هذه الليلة.

واستنادا إلى مصادر من الحماية المدنية ومواطنين ، فإن أهم هذه النقاط، بالجنة الجنوبية للولاية ، على غرار الطريق الولائي 123بين عاصمة الولاية وبلدية عين العربي، وبين بلدية عين العربي وبلدية عين صندل.

وبين بلدية تاملوكة وبلدية عين رڨادة، وليت قرية بير الشكل التابعةخ لبلدية تاملوكة وعين اعبيد من ولاية قسنطينة.

وأوردت نصالحع الحماية المدنية بقالمة، منذ قليل ، نشرية صمنتها أهم النقاط الصعبة عبر الطرقات سالفة الذكر وتدخل مختلف المصالح المعنية بفتح مقاطع هذه الطرقات في وجه الحركة المرورية.



