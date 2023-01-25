طريقة جديدة لتسويق حليب النوق

تنقلت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين خلال اليوم الثاني من الزيارة التي نظمتها نحو تندوف بمناسبة الصالون الوطني الأول للابل، الى ملبنة "السقاية".

وبعد استماعه لانشغالات المهنيين، قال رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، بأن هيئته لها فرع يعنى بشعبة الحليب، وأنه "لا بد من تشجيع عملية تصنيع حليب الناقة لما فيها من فوائد"، مفيدا بأن "المربين لا بد أن ينتقلوا إلى مرحلة التسويق سواء على مستوى الملبنات في تندوف أو في الولايات الاخرى".

وعبر زياني عن "امكانية التوجه مستقبلا نحو التخلي بشكل تام عن مسحوق الحليب المستورد وتعويضه في عدد من الملبنات بحليب الناقة"، مؤكدا على ضرورة ضمان الاشهار لهذا المنتوج لنشر ثقافة استهلاكه من طرف الجزائريين".

كما قال المتحدث إن الكنفدرالية تقوم بدراسات لتشجيع هذا المنتوج داعيا السلطات إلى الاهتمام أكثر بهذه الشعبة، خاصة وأنه "بمجرد دخول حليب الناقة إلى الملبنة وبسترته سيكون منتوجا مهما".

كما اقترحت الكنفدرالية منتوجا جديدا يتمثل في تصنيع حليب الناقة بنكه مختلفة من أجل تسويقه بشكل اوسع في الجزائر.

ومن بين النكهات تلك الموجهة للاطفال مثل الموز والفراولة والشوكولاطة.

ويعود المقترح إلى دراسة جديدة من طرف خمسة منتجين وخبراء لصناعة حليب النوق.

من جهته قال صاحب ملبنة بعين الدفلى، مراد بوزكريني، أنه مستعد لتصنيع حليب النوق في حال توفر كمية انتاج كافية، مفيدا بأنه "بصدد اعادة تجهيز مزارعه من أجل تربية الابقار الحلوب، خاصة بعد التسهيلات التي تلقاها من طرف البنك المسؤول عن القروض "بدر" من اجل الاستفادة من القرض، 400 بقرة والتجهيزات".



