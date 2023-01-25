تواصل قدوم وفود مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي

️تواصل، الأربعاء، قدوم الوفود البرلمانية إلى الجزائر، وذلك من أجل المشاركة في أشغال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تحتضن الجزائر دورته 17 يومي 29 و30 جانفي الجاري.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد️ شهد هذا اليوم وصول 22 وفدا يمثلون مختلف البلدان المشاركة على غرار دولة فلسطين، جمهورية العراق، الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، دولة قطر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملمة الأردنية الهاشمية، الغابون، الجمهورية اللبنانية ،المملكة المغربية، جمهوريات أندونيسيا، السنيغال، تركيا، التشاد، الكاميرون اوغندا، إيران، باكستان، كوت ديفوار والطوغو، وغينيا قد جرى استقبال هذه الوفود بحضور أصحاب السعادة من السفراء والقناصل ممثلي هذه الدول لدى الجزائر.