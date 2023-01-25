استمرار الاضطراب الجوي على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس استمرار تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن أمطارا رعدية ستميز كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم ، سيدي بلعباس، غليزان ، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، المدية وذلك الى غاية منتصف نهار اليوم.

وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا.

كما سيتواصل تساقط الثلوج طوال نهار اليوم حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم على المرتفعات والجبال التي يفوق علوها 800 إلى 900 متر، وسيتراوح سُمك الثلوج بين 10 و15 سنتيمتراً والولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، سكيكدة، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية، بومرداس، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة وقسنطينة.

و حذرت ذات المصالح من استمرار موجة برد قارس على كل من ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، بشار، النعامة، سعيدة، تيارت الى غاية فجر يوم الجمعة.