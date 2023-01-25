الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، عن تسجيل طرقات ومحاور مغلقة أمام السائقين وهذا بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج.

تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن .

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) ، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولبلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة.

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة.

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام ملوان.

قالمة:

الطريق الولائي رقم 123 الرابط بين بلديتي عين العربي و قالمة. الطريق الولائي رقم 123 الرابط بين بلديتي عين العربي و قالمة.

سطيف:

الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة المرجة بلدية جميلة.الطريق الوطني رقم 76 على مستوى قنزات بلدية برج زمورة.

برج بوعريريج:

الطريق الوطني رقم 76 على مستوى قرية تاخليصتبلدية شلاطة.

تلمسان:

الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولايتي النعامة و تلمسان.

الطريق الوطني رقم 54 الرابط بين بلديتي تلمسان و بني سنوس.

الطريق الوطني رقم 22 س الرابط بين بلديتي اولاد ميمون و تلمسان.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.