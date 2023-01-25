عدوان غير مسبوق على جنين

حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن ارتكاب المجزرة الدموية الفظيعة فى مخيم ومدينة جنين صباح اليوم والمستمرة حتى اللحظة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حربه والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء والجرحى.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم تعقيبا على ما يجري في مدينة ومخيم جنين، هذه المجزرة التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الإسرائيلي صنوف أسلحة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات و المؤسسات العامة واستباحة المستشفيات وذلك استمرارا للحرب الظالمة التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة والتي ارتقى جراءها أكثر من 22 شهيدا وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة تهجير السكان ومضاعفة تأسيس البؤر الاستيطانية التي تنفذ بتعليمات من نتنياهو وبن غفير في استباحة واستهتار بأرواح المدنيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال بصورة جنونية .

ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن و منظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المناط بهم والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة وهذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا مع مخططات وممارسات وما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملا إسرائيل تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني .