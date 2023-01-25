هذا ما حصلته مصالح الجمارك سنة 2022

قال المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، إنّ إدارة الجمارك حققت العديد من الإنجازات خلال السنة الماضية، تندرج في المقام الأول على حماية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تسجيل 1148 مليار دينار من الحقوق والرسوم الجمركية المحصلة.

وأشار المتحدث، اليوم في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار "رعاية الجيل الجديد بترقية تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنية الجمركية"، إلى عمال أعوان ومصالح الجمارك في هذا المجال، وذكر في السياق حجز 520 طن من المواد المدعمة، فضلا عن حماية التراب الوطني من السموم من خلال حجز خلال نفس السنة 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4 مليون من الأقراص المهلوسة.

وأوضح المدير العام للجمارك، في السياق ذاته، بأنّ المديرية تعمل على مراجعة الاطار القانوني الجمركي، وتكييف أحكامه مع متطلبات المرحلة الحالية، في مجال تطبيق تشريع والتنظيم الخاصيين بانتقال الأشخاص. فضلا عن محاربة التهريب والمضاربة وتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، التصدير لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.