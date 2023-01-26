سبقاق يتحدث عن تجار التذاكر بالسوق السوداء

تحدث اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تذاكر مباريات المنتخب الجزائري خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال سبقاق في تصريحات لوسائل الإعلام بملعب 5 جويلية، بأنه تم توقيف تجار تذاكر مواجهات " الخضر" خلال الشان ، مؤكدا على تقديمهم للعدالة.

وأبدى مشجعو " الخضر"، إستيئاهم من نفاذ تذاكر مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار المقررة الجمعة المقبل في ظرف قياسي، ليتفاجأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن هناك من يقوم ببيعها في السوق السوداء بمبلغ باهض في حين أن سعرها الحقيقي لم يتعدى 200 دينار جزائري.

وفي سياق آخر أوضح سبقاق أن الجزائر تطالب بأن يكون الاتحاد الإفريقي منصفا وأن يتحلى بالشفافية عند الفصل في هوية البلد الذي سيحتضن أمم إفريقيا 2025، خاصة وأن رئيس "الكاف" كان قد أبدى إعجابه وأشاد بكفاءة الجزائر وقدرتها في تنظيم التظاهرات الكروية.