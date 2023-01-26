دياني: نعم للجزائر 2025

سار مدرب منتخب مالي لكرة القدم، ساماك دياني على خطى المدربين والمسؤولين الذي أكدوا قدرة الجزائر على إحتضان " كان" 2025.

وقال دياني في تصريح لموقع " كو شان 2022":" الإستقبال كان رائعا من البداية إلى النهاية، حظينا بترحاب حار وتم وضعنا في أفضل الظروف الممكنة".

وأردف:" الجزائريون إستقبلونا بحفاوة كبيرة، ما رأيناه خلال " الشان" يؤكد بأن الجزائر قامت بعمل جبّار".

وختم: " بالنسبة لي هل الجزائر قادرة على إحتضان 2025؟ أقولها بصريح العبارة نعم، لأن الإمكانيات الموجودة من المستوى العالي ونالت إعجابنا".

يذكر أن منتخب مالي، أقصي من المنافسة على يد موريتانيا التي حققت إنجازا تاريخيا ببلوغها الدور ربع نهائي.