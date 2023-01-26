حافلة النصرية بعيت رسمياً في مزاد علني

بيعت حافلة فريق نصر حسين داي في مزاد علني جرى بديوان التسلية والشباب بالخروبة بمبلغ وصل إلى مليار و100 مليون سنتيم بعد أن كسب اللاعبون الذين يدينون بمستحقاتهم المالية قضاياهم في أروقة العدالة وهم كل من مفتاح، مقراني، شويطر وبناي والذين سيقتسمون هذا المبلغ فيما بينهم.

ويأتي قرار بيع الحافلة، التي تحصل عليها النادي العاصمي في ظل تدعيم الدولة للنوادي المحرفة في 2012، بعد أن رفضت الإدارة الحالية للفريق دفع مستحقاتهم اللاعبين بحيث كشفت أنها لا تهتم بالديون التي تركها الرئيس السابق، ولد زميرلي.

ويأتي خبر بيع الحافلة ليزيد من متاعب النادي الذي يبقى في وضعية إدارية صعبة بعد تأكد استقالة المدير العام للشركة الخاصة بالنصرية، سفيان بوضرواية الذي سئم من هذا الوضع الذي يعيشه في ظل غياب الدعم المالي من السلطات ومن المساهمين.