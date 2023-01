Une mission de la Sonelgaz à Cuba

Le groupe Sonelgaz a annoncé l'envoi d’une délégation à Cuba entre le 19 et le 25 janvier, dans le cadre du lancement du projet de construction d’une centrale solaire dans la capitale la Havane, conformément aux instructions du président Tebboune.

Le communiqué du groupe précise que "conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et Cuba, Sonelgaz a envoyé une mission à la Havane au cours de la période allant du 19 au 25 janvier 2023, dans le cadre du lancement de l’étude du projet de réalisation d’une centrale solaire, cette étape faisant suite à la visite du président cubain Miguel Diaz Canel en Algérie en novembre”.

La mission est dirigée par le directeur exécutif chargé de la stratégie et de l'organisation au sein de Sonelgaz, Ameyoud Aziz, et de quatre ingénieurs de la Compagnie de l'engineering, de l'électricité et du gaz (CEEG), filiale de la Sonelgaz.