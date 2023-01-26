خنشلة: الثلوج تحاصر مواطنين وتلاميذ وموظفين في البلديات الجبلية

لم يتمكن اليوم الموظفون من الالتحاق بمناصب عملهم والتلاميذ بمقاعد الدراسة والمواطنون لقضاء حاجاتهم عبر ولاية خنشلة خاصة البلديات الجبلاية منها بسبب تساقط الثلوج التي تسببت في انقطاع الطرق صعوبة الطرق وتراكم الثلوج عبرها تسبب في عدم استطاعة الموظفين والتلاميذ والمواطنين من استعمال وسائل النقل للوصول إلى وجهاتهم بسبب تساقط كميات معتبرة من الثلوج ، واضطر هؤلاء إلى التغيب عن العمل والدراسة ، ولم يستطع المواطنون من التمون بالمواد الغذائية ، وقد تدخلت مصالح البلديات في كل من بوحمامة وشلية ويابوس ولصمارة وطامزة وبغاي الحامة من التدخل رفقة عناصر الدرك والحماية المدنية من فتح الطرقات لفك العزلة على هؤلاء.