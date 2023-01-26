الشلف: حجز مخدرات قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من وضع حد لنشاط شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، وحسب الشريف عنقود المكلف بالإعلام بالأمن الولائي فقد تم حجز أكثر من قنطار ونصف من المخدرات التي تم ادخالها من الحدود الغربية للوطن، ومكنت التحريات من توقيف 4 أشخاص من أفراد هذه الشبكة الدولية التي تتولى استيراد وتصدير المخدرات من المغرب قبل ترويجها بمختلف ولايات الوطن.

وقد تم حجز 4 سيارات كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم اضافة الى مبلغ مالي بأكثر من 58 مليون سنتيم ،وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم تحويل ملفاتهم الى محكمة بوقادير لمحاكمتهم بتهمة التصدير والاستيراد و النقل والتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية دولية.