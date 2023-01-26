تفاصيل التحاق لاعب " الخضر" بالوداد المغربي

حل في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الدولي الجزائري جمال بلعمري بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك تمهيدا لانضمامه إلى نادي الوداد.

و وفق موقع " كورة "، سيكون بلعمري الصفقة التي سيغلق من خلالها الفريق سوق تعاقداته الشتوية بعدما ضم سابقا الكامروني لامكيل زي والمغربيين القادمين من أوروبا يحيي ندراني و سامي العناب.

وكان اللاعب قد اتفق مع رئيس النادي حول كافة بنود العقد حسب المصدر ذاته وسيحمل قميص بطل المغرب لغاية نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء في حال اتفق الطرفان وفقا لبنود المردودية وتقييم الأداء.

ويراهن مدرب الوداد، التونسي المهدي نفطي كثيرا على ثنائية الجزائريين بلعمري ومواطنه حسين بن عيادة في محور الدفاع كي يدافع الفريق على ألقابه المحلية والإفريقية.

وأضاف "كورة" بأن بن عيادة زكى في شهادته لإدارة الوداد كفاءة مواطنه بلعمري الذي رافقه مرارا رفقة منتخب الجزائر.