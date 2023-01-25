بوغالي عن تدنيس القرآن: مؤتمرنا سيرد بقوة

استنكر رئيس مجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، تدنيس القرآن الكريم، معتبرا إياه بـ "الجريمة النكراء".

وقال بوغالي في كلمة له خلال افتتاح الأشغال التحضيرية للدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن"مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري" وذكر بوغالي، أن القدس الشريف، يعرف الظلم على غرار توسيع الاستيطان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى من وزيرصهيوني.

داعيا اللجنة الدائمة إلى دراسة متمعنة في هذه التطورات وتقديم توصيات مباشرة. كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية، تفرض الاتحاد من الجميع.