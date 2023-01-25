الرئيس المدير العام لـشركة "نفطال" يطمئن

طمأن الرئيس المدير العام لشركة نفطال زبائن الشركة الذين يستعملون غاز البوتان، بتوفره بكميات كبيرة على مستوى مراكز التعبئة بكامل التراب الوطني خلال هذه الفترة، بفضل تجنيد عمال الشركة لمضاعفة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة بالمناطق التي لا تتوفر على غاز المدينة.

وقال، عبد القادر شافي، الرئيس المدير العام لشركة نفطال في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية تيارت، اليوم، أن هذه الأخيرة تدخل في سياق تشجيع عمال الشركة لرفع قدرة الإنتاج، وتوفير هذه المادة بكميات كبيرة، وأعلن عن تنصيب خلايا إصغاء مركزية وبالولايات ومراكز تعبئة غاز البوتان، لمتابعة عمليات تزويد المواطنين بهذه المادة واستقبال الشكاوى في حال وجود خلل أو نقص بمناطق معينة.

ووجّه الرئيس المدير العام لشركة نفطال نداء للمواطنين للاستعمال الحسن والسليم لقارورات البوتان لتفادي وقوع حوادث " يجب أن تكون أجهزة الطبخ والتدفئة مطابقة للمواصفات الأمنية ونأمل أن يكون شتاء بدون حوادث".